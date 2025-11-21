V sobotu 22. novembra o 19.00 hodine v Mestskej koncertnej sieni Aleksandra S. Vujića sa uskutoční zborový hudobný večer Rozospievaná Vojvodina.
V programe účinkujú domáci Vokálny súbor Musica Tisiana (Senta), Komorný zbor Musica viva (Báčsky Petrovec) a ženská vokálna skupina Mironosice (Subotica).
Rozospievaná Vojvodina je koncertná séria, na ktorej sa zúčastňujú vokálne súbory a zbory z regiónu Vojvodina, ktoré jednotlivo reprezentujú rôzne kultúrne a etnické špecifiká z rôznych oblastí pokrajiny.
Projekt bol prvýkrát realizovaný v roku 2022 s cieľom pestovať zborovú tradíciu, spoznávať kultúru iných národov a národnostných menšín prostredníctvom spolupráce a socializácie medzi zbormi.
Doteraz sa koncerty konali v Čoke a vo Vrbase, v Báčskom Petrovci a Sente.
Tohtoročný koncert v Sente, v spolupráci so Strednou školou Stevana Mokranjca v Sente a Komunitným centrom Lajosa Turza, podporuje Obec Senta, pričom patrónom celého projektu je Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informácie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.