Vláda Srbska oznámila, že na včerajšom zasadnutí schválila Návrh zákona o nakladaní s odpadom, ktorý umožní zlepšenie kvality a efektívnosti systému nakladania s odpadom v Srbsku.
Ako sa uvádza v oznámení vlády, týmto legislatívnym riešením sa uľahčí zosúladenie s európskymi a medzinárodnými štandardmi a jasnejšie sa definujú povinnosti všetkých účastníkov v procese nakladania s odpadom.
Na zasadnutí bol schválený aj Návrh zákona o zmenách a doplneniach zákona o vede a výskume, s cieľom dosiahnuť úplnú harmonizáciu národnej legislatívy s právom Európskej únie v oblasti výskumnej infraštruktúry. Ako sa dodáva, tieto zmeny a doplnenia sú nevyhnutné na zabezpečenie právnych a inštitucionálnych predpokladov na účasť Srbska v európskych konzorciách pre výskumnú infraštruktúru.
Prijaté bolo aj Nariadenie o určení programu podpory rozvoja podnikania prostredníctvom finančnej pomoci pre začínajúcich podnikateľov a mladých v roku 2025. Pre tento program boli vyčlenené nenávratné finančné prostriedky vo výške 194 567 000 dinárov.