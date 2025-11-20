Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes vyhlásil, že sa v nasledujúcich dvoch až troch dňoch bude hovoriť so Spojenými štátmi o získaní licencie, ktorá by umožnila neobmedzené fungovanie NIS-u, aby rafinéria mohla pracovať až do ukončenia rokovaní o zmene ruského vlastníctva. Zároveň vyjadril očakávanie, že o výsledku bude môcť informovať verejnosť v priebehu nasledujúcich 48 hodín.
„V nasledujúcich dvoch až troch dňoch budeme musieť rokovať s Amerikou. Ja osobne budem prosiť všetkých v Department of the Treasury, aby nám pomohli získať licenciu, aby rafinéria mohla fungovať. Doteraz sa nám to nepodarilo, ale či sa nám to podarí, uvidíme. Budem pracovať a usilovať sa, a informujeme vás v nasledujúcich 48 hodinách,“ dodal prezident.