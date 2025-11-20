Dnes a zajtra sa v Novom Sade bude konať 8. ročník Regionálneho obchodného fóra. V otváracej časti programu sa prítomným prihovorili predsedníčka Pokrajinskej vlády Maja Gojkovićová, predseda Zhromaždenia Vojvodiny Bálint Juhász a predseda Hospodárskej komory Vojvodiny.
Tohtoročné fórum zhromaždilo viac ako 130 účastníkov z početných európskych krajín a Ázie.
Zároveň boli podpísané dohody o spolupráci medzi Hospodárskou komorou Vojvodiny a Rozvojovou agentúrou Srbska, Hospodárskou komorou Republiky Srbskej, iniciatívou verejného a súkromného sektoru západného Balkánu Zelený navigátor a Zväzom hospodárskych komôr Severného Macedónska.
„Tieto dohody nie sú len formalitou, ale predstavujú konkrétne kroky k regionálnej spolupráci, výmene poznatkov a spoločným projektom, ktoré otvárajú dvere novým investíciám a ekonomickým iniciatívam,“ uviedla predsedníčka Gojkovićová.
Prvý deň účastníkov čakajú panelové diskusie o kľúčových sektoroch – od Dunaja ako turistickej značky, cez inteligentnú mobilitu a automobilový priemysel až po agropotravinársky reťazec – ako aj organizované B2B stretnutia, ktoré už tradične prinášajú nové obchodné dohody.
Druhý deň svoje projekty a investičné potenciály predstavia samosprávy Báčska Topola, Irig a Zreňanin, ako aj Obec Drvar.