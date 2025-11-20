V pokračovaní Petrovských dní divadelných zajtra bude zahrané predstavenie Zločin a trest v podaní hercov novosadského Divadla mládeže.
Predstavenie režírovala Emilija Mrdakovićová a začiatok je naplánovaný na 20.30.
Žiadne produkty v košíku.
V pokračovaní Petrovských dní divadelných zajtra bude zahrané predstavenie Zločin a trest v podaní hercov novosadského Divadla mládeže.
Predstavenie režírovala Emilija Mrdakovićová a začiatok je naplánovaný na 20.30.
Matica slovenská pripravuje podujatie venované Jozefovi Podhradskému – pri príležitosti 110. výročia jeho úmrtia. Uskutoční sa v nedeľu 23. novembra o 9.30 v evanjelickom kostole v Skalici. Jozef Podhradský (1823 – 1915) bol významný...Čítaj viacDetails
V rámci programu 9. Pazovských divadelných dní bolo včera večer zahrané divadelné predstavenie z Jagodiny. Členovia Mestského divadla Jagodina sa predstavili predstavením Ko je ovde lud, ktoré vzniklo na motívy španielskeho filmu Tok-tok z roku...Čítaj viacDetails
Predposledné novembrové číslo týždenníka je pripravené pre čitateľov. Prílohou čísla je Mozaika. Na titulnej strane je záber z podpisu zmluvy o poskytovaní finančných prostriedkov z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny a na fotke sú minister...Čítaj viacDetails
Predseda Zhromaždenia obce Šíd Đorđe Tomić a predstavitelia Židovskej obce Nový Sad na čele s predsedom Ladislavom Trajerom navštívili včera židovský cintorín v Šíde. Vďaka podpore Európskej iniciatívy na zachovanie židovských cintorínov a Ministerstvu zahraničných...Čítaj viacDetails