Predseda Zhromaždenia obce Šíd Đorđe Tomić a predstavitelia Židovskej obce Nový Sad na čele s predsedom Ladislavom Trajerom navštívili včera židovský cintorín v Šíde. Vďaka podpore Európskej iniciatívy na zachovanie židovských cintorínov a Ministerstvu zahraničných vecí Spolkovej republiky Nemecko vo Vojvodine je upravených niekoľko takýchto starých pietnych priestorov. Vlani napríklad takáto akcia bola realizovaná na židovskom cintoríne v Erdevíku.
Nielen úprava okolo hrobov a vynovenie náhrobných pomníkov, ale i výskumná práca na zabezpečenie čím viac záznamov a spomienok na židovské rodiny, ktoré žili v Šídskej obci, sú dôležitým svedectvom o spoločenstve, ktoré významne prispelo k jej rozvoju.
V rámci včerajšieho stretnutia usporiadaná bola i prednáška Radovana Sremca na tému Židia v Srieme. Zmienil sa o osudoch židovských rodín, ktoré tu žili a prosperovali, ale s ľútosťou konštatoval, že mnohé z nich zasiahol tragický osud počas druhej svetovej vojny, keď boli ako milióny ďalších nevinných obetí odvedení do koncentračných táborov. Dnes o nich svedčia zachované fotografie, úradné záznamy a spomienky ich potomkov.
Predseda Židovskej obce Nový Sad Ladislav Trajer zahlásil úpravu ďalšieho starého židovského cintorína na budúci rok, a to v Morovići.
Zdroj: Obec Šíd