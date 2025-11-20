Matica slovenská pripravuje podujatie venované Jozefovi Podhradskému – pri príležitosti 110. výročia jeho úmrtia. Uskutoční sa v nedeľu 23. novembra o 9.30 v evanjelickom kostole v Skalici.
Jozef Podhradský (1823 – 1915) bol významný štúrovec, spisovateľ, dramatik, evanjelický farár a pedagóg. Rodák zo Skalice sa počas štúdia v Bratislave pridal k Štúrovej družine a vytvoril prvé hudobné spracovanie slovenskej hymny.
Ako učiteľ a farár v Pešti čelil prenasledovaniu pre svoje slovenské presvedčenie, čo ho napokon priviedlo do Srbska. Tam pôsobil ako profesor v Novom Sade, Sombore a Belehrade a stal sa významnou osobnosťou kultúrneho života tamojších Slovákov.
Písal po slovensky aj srbsky, vydával časopisy, drámy a náboženské diela. Bol „znamenitým slovenským vyhnancom“, ktorý celý život slúžil myšlienke slovenskej a slovanskej vzájomnosti.
„Príďte si uctiť jeho odkaz a pripomenúť si osobnosť, ktorá zostala svojím dielom pevne spätá so Slovenskom,“ odkazujú matičiari.