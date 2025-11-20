V rámci programu 9. Pazovských divadelných dní bolo včera večer zahrané divadelné predstavenie z Jagodiny. Členovia Mestského divadla Jagodina sa predstavili predstavením Ko je ovde lud, ktoré vzniklo na motívy španielskeho filmu Tok-tok z roku 2017, v réžii Branislava Nedića.
Dej sa odohráva v čakárni u psychiatra, kam prichádzajú pacienti s rozličnými psychickými poruchami. Príbeh v divákoch zanechal dojem, že všetky neurózy sa dajú redukovať a že človek môže niektoré veci zmeniť a pomôcť si, čo bolo zámerom aj režiséra predstavenia.
V Mestskom divadle Jagodina v súčasnosti majú na repertoári osem divadelných predstavení a intenzívne pripravujú aj premiéru nového predstavenia Ženský orchester. V Jagodine pôsobia tri scény: detská, mládežnícka a scéna pre dospelých. Divadelná sezóna trvá od októbra do mája a každý štvrtok je tam divadelným dňom.
Dnes večer sa obecenstvu predstavia herci z Beočínu. Členovia KUS Brile – Ochotníckeho divadla zahrajú predstavenie Branislava Ilića Telo v réžii Sekulu Petrovića.