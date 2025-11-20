1616 – francúzsky kardinál Armand Richelieu sa stal šéfom diplomacie a ministrom vojny.
1815 – po konečnej porážke cisára Napoleona I. Bonaparta bol uzatvorený druhý parížsky mier.
1847 – zomrel srbský spisovateľ Joakim Vujić, otec moderného srbského divadla.
1889 – narodil sa americký astronóm Edwin Powell Hubble, podľa ktorého dostal pomenovanie aj teleskop – tzv. Hubblov teleskop.
1894 – zomrel ruský klavírny virtuóz, dirigent a hudobný skladateľ Anton Grigorievič Rubinštejn.
1897 – začali vychádzať v Ružomberku Slovenské listy, týždenník pre politiku a spoločenský život, s humoristickou prílohou Mydlo.
1910 – zomrel známy ruský spisovateľ a dramatik Lev Nikolajevič Tolstoj.
1945 – v Norimbergu sa začal proces s nacistickými predstaviteľmi. Obvinení boli za vojnové zločiny.
1959 – ministri siedmich západoeurópskych krajín (Dánsko, Nórsko, Portugalsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Švédsko a Veľká Británia) sa vo švédskom Štokholme dohodli na vzniku Európskeho združenia voľného obchodu (EFTA).
1959 – Valné zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa.
1968 – v Bratislave otvorili dovtedy najväčší obchodný dom na Slovensku Prior.
1992 – v kráľovskom zámku Windsor vo Veľkej Británii vypukol rozsiahly požiar.
1996 – Medzinárodná evanjelická aliancia ustanovila Medzinárodný deň modlitieb za prenasledovanú cirkev.
1999 – Čína vypustila svoju prvú vesmírnu loď bez posádky.
2020 – zomrel srbský patriarcha Irinej. Na čele Srbskej pravoslávnej cirkvi bol od roku 2010 ako 45. hlava srbskej cirkvi.