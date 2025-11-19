Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa dnes stretol so šéfom misie OBSE v Srbsku Marcelom Peškom, slovenským diplomatom, a zagratuloval mu k prebratiu tejto funkcie. Prezident zdôraznil, že Srbsko napriek výzvam, ktorým čelí, považuje OBSE aj naďalej za najvýznamnejšiu bezpečnostnú platformu pre dialóg a je pripravené prispieť k revitalizácii a posilneniu konštruktívneho dialógu a spoločných plánov, ktoré sa budú prispôsobovať pokroku a skutočným potrebám našej krajiny na reformnej ceste.
Zdôraznil, že Srbsko pristúpilo vážne a zodpovedne k plneniu odporúčaní ODIHR v súvislosti so zmenami zákona o Jednotnom voličskom zozname, mediálnych zákonov a procesu voľby členov Rady REM, o čom podrobnejšie informoval nového vedúceho Misie OBSE v Srbsku.
Hovorili aj o ďalších témach dôležitých pre budúcu spoluprácu a opäť vyjadril vďačnosť za podporu, ktorú OBSE poskytuje na ceste k plnohodnotnému členstvu v EÚ prostredníctvom pomoci a spolupráce v oblastiach právneho štátu, ľudských práv a demokracie.