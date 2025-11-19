Naftový priemysel Srbska (NIS) podal včera Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) Ministerstva financií USA novú žiadosť o vydanie osobitnej licencie, ktorá by mala umožniť neobmedzené fungovanie spoločnosti, oznámil dnes NIS.
Predchádzajúca licencia zo 14. novembra s platnosťou do 13. februára 2026 umožnila akcionárom a ďalším zainteresovaným stranám viesť rokovania o zmene vlastníckej štruktúry spoločnosti NIS.
V súlade so stavom rokovaní medzi akcionármi a ďalšími zainteresovanými stranami bola OFAC-u zaslaná žiadosť o získanie novej licencie, ktorá by umožnila fungovanie spoločnosti počas prebiehajúcich rozhovorov o udržateľnom riešení pre NIS, uvádza sa v oznámení.