Jesenná časť Pazovských divadelných dní sa začala včera večer v tamojšej divadelnej sále. V úvodnej časti programu sa v mene organizátora festivalu prihovorila Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktorá okrem iného povedala, že divadelné umenie nás zoskupuje i tohto roku na divadelnom festivale v Starej Pazove a Pazovské divadelné dni prerastajú do tradičného festivalu ochotníckych divadiel Srbska. Zdôraznila, že divadlo predstavuje živú časť našej kultúry, ako aj to, že teáter vždy nájde cestu k divákom bez ohľadu na mnohé online platformy a súčasný spôsob života.
Festival slávnostne otvoril Branislav Lečić, známy srbský herec, profesor herectva na Fakulte súčasných umení a člen ansámbla Juhoslovanskej činohry. V otváracom príhovore povedal, že by bol rád, keby sa herectvo ako predmet zaradilo aj do škôl, lebo je ono, ako uviedol, hľadanie vlastného bytia. „Herectvo nám pomáha kontaktovať so svojimi emóciami, so svojím jazykom. Jednoducho, pomáha nám, aby sme spoznali seba a to nikdy nie je neskoro,“ povedal.
Divadelný festival otvoril súbor Strediska pre kultúru Masuka divadla vo Veľkej Plane s predstavením Radoslava Pavlovića Mala a v réžii Nataše Radonjićovej.
Početný herecký súbor hrou ukázal, že sme skutočne emocionálne bytosti, že sa nás hlboko dotýka sociálna nespravodlivosť a bieda a tzv. ľudia z okraja… Divadlo Mala je víťazným predstavením na 54. FEDRAS (Festival dramskih amatera sela Srbije) v Malom Crnići. Premiéra tohto divadelného predstavenia bola 7. októbra vo Veľkej Plane a vystúpenie v Starej Pazove bolo ich štvrtou reprízou.
Dnes si milovníci divadla budú môcť pozrieť divadlo z Jagodiny. Členovia Mestského divadla Jagodina zahrajú predstavenie na motívy španielskeho filmu Tok-tok Ko je ovde lud v réžii Branislava Nedića.