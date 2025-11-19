1514 – uhorský snem prijal sústavu zákonov – Tripartitum, ktorými sa v krajine zaviedlo nevoľníctvo.
1600 – narodil sa anglický kráľ Karol I. Stuart, ktorého autoritárska vláda spôsobila revolúciu a zrušenie monarchie.
1711 – narodil sa ruský vedec, spisovateľ filozof, prírodovedec a maliar Michail Vasilievič Lomonosov.
1828 – zomrel rakúsky hudobný skladateľ Franz Schubert, predstaviteľ ranného romantizmu.
1837 – v Malých Stankovciach (dnes Trenčianske Stankovce) narodil sa Ján Branislav Mičátek, učiteľ, básnik, matičiar.
1839 – narodil sa český priemyselník a technik Emil Škoda, zakladateľ Škodových závodov v Plzni.
1841 – narodil sa v Bzenici katolícky kňaz, archeológ, botanik, zberateľ a zakladateľ Slovenského národného múzea (SNM) v Martine Andrej Kmeť.
1942 – v bitke pri Stalingrade začali sovietske jednotky pod vedením generála Georgija Konstantinoviča Žukova rozsiahlu útočnú operáciu, ktorá obrátila výsledok bitky v prospech ZSSR.
1946 – v Paríži sa začalo prvé zasadanie generálnej konferencie UNESCO.
1969 – Apollo 12 pristálo na Mesiaci, astronauti Charles Conrad a Alan Bean vystúpili na jeho povrch.
1969 – objavili sa prvé správy o vojnovom zločine americkej armády v marci 1968 proti vietnamským civilistom.
2004 – severné Slovensko zasiahla silná víchrica, ktorá najviac zničila Vysoké Tatry.