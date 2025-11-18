Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj tento november členky Spolku kulpínskych žien vycestovali na Slovensko do bratskej Riečky. Cieľom pobytu bola účasť v tradičnej riečanskej súťaži pomenovanej Súťaž v pečení kysnutých koláčov, ktorú domáci usporiadali po 19-krát. Jasna Podkonjaková a manželia Nataša a Michal Zimanovci zo Spolku kulpínskych žien šli do Riečky reprezentovať nielen spolok, ale aj Kulpín a Báčskopetrovskú obec.
Na Slovensku pobudli od piatka 14. do nedele 16. novembra. Riečania ich ako vždy srdečne privítali, na čele so starostom Milanom Petránom. Na počesť príchodu hostí z Kulpína pripravili spoločnú večeru, pri ktorej nechýbali posedenie ani družné rozhovory medzi Kulpínčanmi a domácimi Riečanmi.
„V sobotu bol súťažný deň. Tradične sa súťaž konala v riečanskom Dome kultúry, kde bolo všetko pripravené na výrobu a pečenie kysnutých koláčov,“ vysvetlila predsedníčka Spolku kulpínskych žien Nataša Zimanová.
Domáci poskytli súťažiacim skupinám z Králikov, Kordíkov, Tajova, Kulpína a domácej Riečky potrebné základné suroviny na prípravu kysnutého cesta. Ostatné špecifické prísady si mohli priniesť so sebou.
Kulpínčanky pripravili rôzne slané aj sladké kysnuté koláče: makovú štrúdľu, čiže makový závin, škvarkové pagáče v tvare slimákov, sladké vanilkové slimáky, syrové slané pagáčiky, žerbo kocky a croissanty s klobásou a bez plnky. Bola to bohatá ponuka, v ktorej si každý mohol nájsť niečo podľa svojej chuti.
Nasledovalo aranžovanie súťažného stola, o čo sa postarala spolkárka Jasna Podkonjaková. Výzdoba bola ladená v štýle starodávneho náčinia v kombinácii s jesennými plodmi. Do Riečky aj tohto roku ako darček odniesli kulpínsku tortu – bielu dobošku, ktorú upiekla spolkárka Mária Skalická.
Po skončení prípravy koláčov odborná komisia hodnotila súťažné stoly a kysnuté koláče. Prvé miesto získali domáce hostiteľky z Riečky, pričom za najlepší koláč bola vyhlásená maková štrúdľa, ktorú pripravili Kulpínčanky a o ktorú bol veľký záujem.
O rok v Riečke usporiadajú už jubilejný 20. ročník Súťaže v pečení kysnutých koláčov, na ktorú Riečania už teraz srdečne pozvali členky Spolku kulpínskych žien.