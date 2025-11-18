Podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Adrijana Mesarovićová sa dnes rozprávala so zástupcami spoločnosti China Shandong International o umiestnení srbských výrobkov na čerpacích staniciach a v predajných objektoch na železničných staniciach, ktoré po celej Čínskej ľudovej republike spravuje táto spoločnosť.
Mesarovićová pripomenula, že o týchto otázkach pred dvoma týždňami v Šanghaji hovorili predseda vlády Srbska Đuro Macut a predseda spoločnosti China Shandong International.
Uviedla, že na dnešnom stretnutí boli dohodnuté konkrétne kroky, na základe ktorých sa očakáva, že prvé objednávky tejto spoločnosti prídu do konca roka a že sa srbské výrobky objavia na pultoch čerpacích staníc a predajných priestorov na železničných staniciach, ako aj v celej provincii Šandong.