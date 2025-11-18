Predseda vlády Srbska Đuro Macut dnes rokoval s ministerkou baníctva a energetiky Dubravkou Đedovićovou-Handanovićovou o situácii v tomto sektore a opatreniach, ktoré štát prijíma na zmiernenie dôsledkov uplatňovania amerických sankcií voči Naftovej spoločnosti Srbska (NIS).
Ako sa uvádza v oznámení, na stretnutí skonštatovali, že zásobovanie trhu energiami je naďalej stabilné a že sa denne analyzujú opatrenia nevyhnutné na zabezpečenie nepretržitých dodávok ropy a ropných derivátov.
Premiér zdôraznil, že mimoriadne dôležitá je koordinácia všetkých štátnych inštitúcií a ich včasná reakcia, aby sa predišlo väčším narušeniam na trhu.
Ministerka Đedovićová-Handanovićová vyzdvihla, že štát pracuje na doprave 38 000 ton benzínu a približne 66 000 ton dieselu, ako aj 86 000 ton surovej ropy pre potreby štátnych rezerv, aby sa zvýšila bezpečnosť zásobovania v nasledujúcich týždňoch.