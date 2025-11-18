V Spolku petrovských žien aj v tomto roku pokračujú s organizovaním tradičných podujatí, medzi ktoré patrí aj Batôžková zábava. Tentoraz sa s miestom uskutočnenia podujatia prinavrátili do Poľovníckeho domu Lesík, kde ho občas aj v minulosti organizovali.
Tohtoročná zábava bola v znamení čísla 16. Svoju zábavu petrovské spolkárky uskutočnili po 16-krát – v nedeľu 16. novembra, a od 16. hodiny do Poľovníckeho domu Lesík prichádzali hostky z rôznych družobných spolkov žien z celej Vojvodiny.
Spolkárky sa vzájomne kamarátili a hostky so sebou priniesli aj batôžky s tradičnými jedlami a inými gastronomickými pochúťkami.
Predsedníčka SPŽ Katarína Rašetová po úvodnej piesni v podaní spolkovej skupiny Petrovčanky, ku ktorým sa pridali aj niektorí petrovskí muži, privítala vzácnych hostí a spolkárky z Hložian, Kulpína, Kysáča, Lalite, Pivnice, Aradáča, Lugu a zo Silbaša a aj zo zahraničia – z chorvátskeho Iloka. Pozvali si aj predstaviteľky a predstaviteľov domáceho Združenia petrovských výtvarných umelcov a združenia Klobásafest. Medzi prítomnými bola aj predsedníčka Obce Báčsky Petrovec Viera Krstovská a poverenec petrovskej miestnej samosprávy Ján Lačok, ktorí v príhovoroch poďakovali Spolku petrovských žien za mimoriadnu vzájomnú spoluprácu a popriali všetkým príjemnú zábavu.
V programe krásne slovo a verše básnika predniesla Anna Hansmanová. Zaujímavosti zo života a vtipné príhody prečítali Zuzana Medveďová-Koruniaková a Mária Gašparovská.
Organizátorky vyzvali návštevníkov, aby aspoň jedna žena alebo muž z každého cezpoľného spolku prišli v kroji. Hostky si uctili ich žiadosť, a tak zhromaždení v Lesíku mali príležitosť pokochať sa v rozličných variáciách našich krojov.
Zároveň organizátorky vyzvali hostky, aby verejne predstavili niektorý zo svojich tradičných receptov jedál, ktoré sa u nich v dedine alebo doma pripravujú už dlho rokov. Popri tradičných pochúťok predstavili aj recepty na súčasné moderné jedlá.
Vedľa toho, že domáce zvyknú hostkám pripraviť veselý program, postarajú sa aj o dobrú zábavu – o tanec a živú hudbu, na ktorú si tradične pozývajú hudobné dueto Jánov – Andrášika a Zelenáka.
Pripravili aj bohatú tombolu a rozličné dary. A aby hostky zblízka a zďaleka neodchádzali domov s prázdnymi žalúdkami, postarali sa o to osvedčené kuchárky, ktoré dokázali nakŕmiť aj oveľa väčšie svadby než toto stredne veľké podujatie. Aj tentoraz pripravili chutnú večeru.