V rámci 59. Stretnutia v pivnickom poli sa po viac ako pätnástich rokoch obnovila tradícia výtvarného tábora, ktorá bola kedysi prirodzenou súčasťou festivalového diania. Pôvodné tábory sa organizovali v rokoch 1999 – 2009 (s jednou prestávkou), prebiehali týždeň pred festivalom a trvali počas celého víkendu. Každoročne privítali umelcov zo slovenských prostredí. Tábory tak formovali osobitnú umeleckú líniu festivalu a prinášali vznik diel, ktoré dnes predstavujú hodnotnú dokumentáciu tvorby svojej doby.
Po dlhšej pauze sa výtvarný tábor pod názvom Farby Pivnice konal v sobotu 15. novembra. Na rozdiel od minulosti sa tento ročník niesol v znamení lokálnosti a pripadol výhradne na tvorcov z Pivnice. Cieľom bolo nadviazať na tradíciu, no zároveň dať priestor súčasnej pivnickej tvorivej generácii, aby festival obohatila vlastným umeleckým pohľadom.
Tento rok sa tábora zúčastnili: Andrea Merníková-Šimonová, Anna Milcová, Kristián Baďura, Ksenija Mijajlovićová, Lea Blatnická, Miluška Žihlavská, Miriam Kalková, Sandra Činčuráková, Taňa Valentíková, Tiana Cibulová, Zuzana Pudelková a Zvonimír Pudelka.
Počas tvorivého dňa v priestoroch SKUS Pivnica vznikla široká paleta diel, ktoré reflektujú pivnickú krajinu, tradíciu, folklórnu ornamentiku i osobné autorské výpovede. Obnovený tábor priniesol do festivalu atmosféru spoločného tvorenia, výmeny skúseností a vzájomnej umeleckej inšpirácie.
Materiál pre umelcov zabezpečil Slovenský kultúrno-umelecký spolok Pivnica.
Výsledné práce budú prezentované v rámci výstavy Farby Pivnice, ktorá bude otvorená v piatok 21. novembra v Divadelnom salóne. Návštevníci si ju budú môcť pozrieť do nedele 23. novembra.
Organizátori veria, že tábor sa v nasledujúcich rokoch rozšíri a nadviaže na svoju niekdajšiu tradíciu.