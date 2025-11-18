Združenie športových rybárov Karas z Báčskeho Petrovca počas roka organizuje početné súťaže v chytaní rýb rôznymi technikami na dráhach vedľa chatky na kanáli DTD a teraz, v sobotu 15. novembra zorganizovali aj poslednú a v poradí 9. šťukiádu.
Súťaž prebiehala individuálne a lov na plavák sa uskutočnil na troch prútoch s jedným háčikom. Zraz ako obvykle bol ráno na rybárskej chate a rybárčenie bolo od 7. do 12. hodiny.
V mene organizátora nás informoval Jaroslav Valentík, že ako dobrí hostitelia pre všetkých súťažiacich zabezpečili raňajky, obedy, nápoje a pre najúspešnejších trofeje a peňažné ceny.
Súťažiaci si sami priniesli návnadu (rybky). Počet súťažiacich bol obmedzený a súťaže sa zúčastnili nielen domáci, ale aj rybári zo Sombora, Srbobranu, Nového Sadu, Lazarevca, Bečeja, Futogu, Kulpína, Maglića… a dokopy bolo 39 súťažiacich.
Pekné počasie žičilo rybárom, iba voda bola bystrejšia a priezračnejšia ako obvykle, vtedy je ryba trošku obozretnejšia, takže to bolo sťažujúce pre rybárov, ale ako hovoria, dobrý rybár musí nájsť pravý spôsob, aby rybu nalákal. Na záver odmeny rozdelili štyrom najúspešnejším rybárom, ako aj najmladšiemu rybárovi.
Sezóna v petrovskom Združení športových rybárov Karas bola dlhá, namáhavá, ale úspešná. Začali ju na jar súťažou vo feeder technike lovu rýb, školou rybolovu pre najmladších, a potom celé leto a jeseň organizovali rôzne súťaže v love rýb a varení rybacej polievky. Príznačné pre tento spolok sú nielen dosiahnuté výnimočné výsledky, ale aj súdržnosť v organizovaní podujatí, keď sa do práce zapája aj do 30 aktivistov, a vďaka tomu sa všetko podarí.