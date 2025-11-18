9 – narodil sa rímsky cisár Titus Flavius Vespasianus, zakladateľ Flaviovskej dynastie. Počas svojej vlády od roku 69 do svojej smrti v roku 79 potlačil vzburu Židov v Palestíne (Judea), po ktorej sa začalo ich masové vysídľovanie po celej ríši. Aby si získal priazeň širokej spoločnosti začal so stavbou ambiciózneho projektu Flaviovského amfiteátra (dnes známy ako Koloseum).
1626 – pápež Urban VIII. vysvätil v talianskom Ríme nový Chrám sv. Petra, stojaci na mieste pôvodnej konštantínovskej baziliky.
1786 – narodil sa nemecký hudobný skladateľ Carl Maria von Weber, predstaviteľ ranného romantizmu a nemeckej romantickej opery.
1787 – narodil sa francúzsky maliar a priekopník fotografie Louis Jaques Mandé Daguerre.
1883 – USA boli rozdelené do štyroch časových pásiem.
1901 – USA a Veľká Británia podpísali zmluvu, podľa ktorej mohli Spojené štáty americké začať s výstavbou Panamského kanála.
1905 – narodil sa srbský spisovateľ Jovan Popović, člen skupiny spisovateľov, ktorí medzi dvoma svetovými vojnami pestovali sociálnu literatúru. V roku 1929 bol odsúdený za komunistickú propagandu.
1906 – narodil sa nemecký spisovateľ, dramatik a esejista Klaus Mann, syn nemeckého spisovateľa Thomasa Manna. Autor svetoznámeho románu Mefisto – Román jednej kariéry.
1922 – zomrel francúzsky prozaik Marcel Proust, jeden z priekopníkov moderného románu.
1928 – v New Yorku mal premiéru prvý čierno biely zvukový film Mickey kormidelníkom režiséra Walta Disneyho.
1944 – bola založená Srbská kultúrna spoločnosť Prosvjeta. Spoločnosť bola založená v Gline v hoteli Kasina. Prvým predsedom bol Dane Medaković, profesor zo Záhrebu, podpredsedami generál Petar Drapšin a právnik Boško Desnica.
1978 – v guyanskej džungli spáchalo hromadnú samovraždu okolo 900 členov americkej sekty Svätyňa ľudu.
1995 – Vatikán oznámil, že neustúpi požiadavkám, aby sa ženy mohli stať kňazmi, a že o takejto možnosti rozhodne nebude uvažovať.
2004 – lov na líšku bol v Anglicku po 700-ročnej tradícii zakázaný.
2016 – šaty Marilyn Monroe sa predali na aukcii v Los Angeles za 4,8 milióna dolárov. Monroe mala na sebe slávne „narodeninové“ šaty vo farbe kože s 2 500 ručne šitými kryštálmi, keď 19. mája 1962 spievala Johnovi F. Kennedymu Happy Birthday Mr. President v Madison Square Garden k 45. narodeninám. O tri mesiace neskôr Marilyn Monroe zomrela a nasledujúci november Kennedy bol zavraždený.