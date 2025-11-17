Ministerstvo zdravotníctva prijalo rozhodnutie o zavedení 24-hodinovej prevádzky v domoch zdravia na celom území Srbska od pondelka 17. novembra, s cieľom zvýšiť dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov a zabezpečiť efektívnejšie fungovanie zdravotného systému.
Ako sa uvádza vo vyhlásení, minister zdravotníctva Zlatibor Lončar uviedol, že predĺžením pracovného času domov zdravia sa občanom umožňuje dostať sa k základnej lekárskej pomoci v ktorúkoľvek dennú alebo nočnú hodinu, bez toho, aby sa museli obracať na urgentné centrá so stavmi, ktoré nie sú núdzové.