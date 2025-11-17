Medzinárodný deň študentstva bol medzinárodnou študentskou úniou stanovený na 17. november, a to na pripomenutie udalostí z roku 1939, keď boli v Prahe po pohrebe českého študenta medicíny Jana Opletala potrestaní všetci českí študenti zatvorením všetkých vysokých škôl. Reakciou systému boli tiež zatýkania, popravy študentských funkcionárov bez spravodlivých súdnych procesov až následný transport viac než tisícky študentov do koncentračného tábora Sachsenhausen. Od roku 1941 si pripomíname tento deň ako pamiatku na popravených a umučených študentov, ktorí ako prví zdvihli svoj hlas na znamenie odporu proti nacistickým utlačovateľom v roku 1939.
Podobne ako v roku 1939 aj v novembri 1989 zohrali najmä v Prahe a v Bratislave významnú úlohu študenti vysokých škôl. Stali sa katalyzátormi všetkých neskôr nasledujúcich zmien. Udalosti vedúce k definitívnemu pádu komunistického režimu v Československej socialistickej republike (ČSSR) spustili brutálny zásah poriadkových síl voči povolenej študentskej demonštrácii v Prahe. Demonštrácia a policajný zásah zo 17. novembra 1989 viedli k udalostiam známym ako Nežná revolúcia.
Rok 1989 priniesol národom v Československu, ako aj miliónom ďalších ľudí v strednej a východnej Európe slobodu, demokraciu, obnovenie ľudských práv a slobodnej viery. Znamenal začiatok konca totality na Slovensku a jeho prevrat v demokratickú spoločnosť. Udalosť, od ktorej uplynulo 36 rokov, si od roku 2021 na Slovensku pripomínajú ako štátny sviatok – Deň boja za slobodu a demokraciu.
Zdroj: Wikipedia