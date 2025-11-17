Tohtoročný v poradí 23. festival spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem sa uskutočnil včera večer v staropazovskej divadelnej sále. Organizátorom festivalu bol Miestny odbor Stará Pazova Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s tamojším SKUS hrdinu Janka Čmelíka.
Medzi hosťami na festivale boli aj Juraj Červenák, predseda Matice slovenskej v Srbsku s delegáciou, a Miluška Kolárová, predstaviteľka NRSNM. V mene Organizačného festivalu sa najprv prihovoril Zdenko Uheli, predseda, a festival slávnostne otvoril Juraj Červenák. Ľudovú pieseň a prekrásne slovenské kroje z celého Sriemu chránia pred zabudnutím tí, ktorým záleží na zachovávaní kultúry, jazyka a tradícií, snaživci, ktorí venujú svoj voľný čas správnym hodnotám. Sú to dospievajúci, ako aj už dospelí speváci, hudobníci a ich mentori. O nič menej nie je ani snaha organizátorov, ktorým takisto záleží na uchovaní kultúrneho dedičstva práve prostredníctvom festivalu Rozospievaný Sriem.
V súťažnej časti festivalu sa zúčastnilo 15 spevákov: 8 spevákov v mladšej a 7 spevákov v staršej vekovej skupine, a to zo šiestich prostredí: z Boľoviec, Erdevíka, Lugu, Dobanoviec, zo Starej Pazovy a chorvátskeho Iloka, čím festival nadobudol aj medzinárodný ráz.
Mladšiu kategóriu spevákov otvorila piesňou Tamara Melegová z Lugu, vlaňajšia víťazka Rozospievaného Sriemu, a v tejto súťažnej časti vystúpili: Milan Bzovský zo Starej Pazovy, Michaela Molnárová z Boľoviec, Ksenija Velimirová z Lugu, Marina Bogdanovićová zo Starej Pazovy, Denis Bođanac z Iloku, Anđela Gotovuša z Dobanoviec, Martin Zloch z Boľoviec a Andrea Opavská zo Starej Pazovy. Staršiu vekovú skupinu piesňou otvorila Danuša Verešová zo Starej Pazovy, vlaňajšia víťazka Rozospievaného Sriemu, a v tejto súťažnej časti vystúpili: Lyduška Kolárová z Erdevíka, Valentina Bođancová z Iloka, Valentína Hruškárová z Boľoviec, Andrea Domoniová-Lakatošová zo Starej Pazovy, Jana Marčoková z Erdevíka, Anna Mosnáková z Boľoviec a Valentín Danko z Lugu. Spevákov sprevádzal 8-členný slovenský ľudový orchester pod vedením harmonikára Mária Mitnávera v zložení: Jaroslav Baláž, harmonika, Igor Havran a Janko Vereš, husle, Marína Domoniová, flauta, Branislav Kováč, kontrabas, Miroslav a Miloš Lepšanovićovci, gitara.
Výkony spevákov a ich kroje hodnotili tri poroty: odborná porota (Juraj Súdi st., Jaroslava Vršková-Opavská, Vladimír Žolnaj), porota pre autentickosť kroja (Ružena Červenská a Martina Kišová) a porota obecenstva, v ktorej boli predstavitelia zo všetkých prostredí, z ktorých vystupovali speváci.
Po ukončení obidvoch súťažných častí a revuálneho programu, v ktorom sa s osobitným bodom predstavili tamojší nádejní speváci (Nora Dujmovićová, Anastasija Turanová, Lea Jašová, Maja Stupavská) a účastníci viacerých cezpoľných a zahraničných festivalov (Igor Žolnaj, Mário Mitnáver) za sprievodu orchestra zo Starej Pazovy nasledovalo vyhlásenie najúspešnejších na festivale. Predseda odbornej poroty Juraj Súdi st. úspešne zhodnotil tohtoročný Rozospievaný Sriem. „Vokálne prejavy boli presvedčivé, dramaticky premyslené a súhra s orchestrom bola na výbornej úrovni,“ povedal okrem iného.
O autentickosti ľudového kroja sa zmienila Martina Kišová, etnologička a antropologička. Túto cenu získal Valentín Danko, ktorý bol oblečený v kompletnej mužskej zimne vychádzkovej súprave z minulých čias, keď mládenci navštevovali dievky na rôznych posedeniach a priadkach.
Podľa rozhodnutia porôt víťazmi festivalu sa stali Martin Zloch (v mladšej kategórii), ktorý získal aj Cenu obecenstva, a Lyduška Kolárová, v staršej vekovej skupine, ktorej sa dostala aj Cenu za autentickosť piesne. Druhú cenu získali Denis Bođanac (v mladšej vekovej skupine) a Andrea Domoniová-Lakatošová (v staršej vekovej skupine), ktorej sa dostala aj špeciálna Cena orchestra. Tretiu cenu získali Michaela Molnárová (v mladšej vekovej skupine) a Jana Marčková (v staršej vekovej skupine).
Najúspešnejším spevákom odmeny udelil Željko Čapeľa, predseda Festivalového výboru, a v udeľovaní diplomov a odmien sa zúčastnili aj najmladší aktivisti hostiteľského spolku.
Generálnym patrónom 23. ročníka festivalu Rozospievaný Sriem bola Obec Stará Pazova a organizovanie tohto podujatia podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a NRSNM. Nápomocnú ruku poskytlo aj Stredisko pre kultúru Stará Pazova.
Na festivale vládla dobrá nálada a početné obecenstvo nešetrilo svoje dlane a búrlivým potleskom odmenilo výkony spevákov. Program moderovala Zdenka Kožíková.