Každoročne 14. novembra si pripomíname Svetový deň diabetu – deň venovaný zvyšovaniu povedomia o dôležitosti prevencie, správnej výživy a podpory pre všetkých, ktorí sa s diabetom dennodenne stretávajú. Odborníci veria, že starostlivosť o zdravie začína malými, ale dôležitými krokmi. Pravidelná fyzická aktivita, vyvážená strava a vhodná suplementácia môžu prispieť k stabilnej hladine cukru v krvi a lepšiemu celkovému stavu tela.
Pri tejto príležitosti zorganizoval Dom zdravia Báčsky Petrovec Bazár zdravia, ktorý sa uskutočnil v sobotu 15. novembra v priestoroch Miestneho spoločenstva, v čase od 10.00 do 13.00 hodiny.
Na bazári organizovali punkty nasledujúcich služieb: pediatria, gynekológia a patronát, zubné lekárstvo, fyziatria a laboratórium (prevencia rakoviny hrubého čreva).
Ako nás v mene organizačného tímu poinformoval koordinátor akcie lekár Dejan Dimitrov, návštevníci mali možnosť bezplatne sa vyšetriť. Preveriť si aj hladinu cukru v krvi, vymerať si krvný tlak a BMI (indexu telesnej hmotnosti).
Občania sa tiež mohli informovať o očkovaniach vykonávaných zdravotníckou službou – proti vírusu HPV, sezónnej chrípke, ako aj o pravidelných očkovaniach podľa očkovacieho kalendára.