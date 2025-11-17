Minister pre ľudské a menšinové práva a spoločenský dialóg vo vláde Republiky Srbsko Demo Beriša dnes v Paláci Srbsko podpísal zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny s organizáciami, ktorých programy a projekty boli vybrané v rámci výzvy na rok 2025 v oblasti kultúry.
Z Rozpočtového fondu pre národnostné menšiny boli v roku 2025 zabezpečené finančné prostriedky vo výške 25 000 000 dinárov na programy a projekty z oblasti kultúry, ktoré boli podané v rámci tejto výzvy.
Podporená bola aj Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu, a to za projekt Zachovanie identity menšín v súčasnej dobe. Zmluvu podpísala riaditeľka NVU Hlas ľudu Milana Arňašová Radićová.