Ministerka baníctva a energetiky Dubravka Đedovićová-Handanovićová dnes uviedla, že očakáva, že riešenie pre Naftový priemysel Srbska (NIS) sa nájde počas tohto týždňa, respektíve že Srbsko bude mať presný plán, kedy a čo sa v tejto súvislosti bude diať.
Zopakovala, že najdôležitejšie je, aby NIS pokračoval v práci, rovnako ako aj Rafinéria v Pančeve, a že to nesmie byť spochybnené.
„Rokujeme so všetkými stranami, sme v kontakte aj s ruskými partnermi, viedli sme otvorené, transparentné rozhovory. Chceme nájsť riešenie, podporiť to riešenie, ktoré oni navrhujú – či už ide o rozhovory s nejakou treťou stranou alebo s nami. Sme absolútne otvorení pre všetko, ale to, čo sme jasne zdôraznili a čo naďalej opakujeme, je, že NIS a rafinéria musia fungovať,“ povedala ministerka v programe televízie Pink.
Zdôraznila, že občania a firmy by sa nemali znepokojovať, ako aj to, že máme dostatok paliva na čerpacích staniciach.
„Občania absolútne nemajú dôvod na obavy, čo však neznamená, že my vo vláde a ľudia na čele štátu nemáme starosti. Starosti máme s tým, ako sa dostať z problému, v ktorom sme sa ocitli bez vlastnej viny, a ktorý je v skutočnosti dôsledkom geopolitickej vojny, ktorá pokračuje. Počas noci prezident Trump povedal, že budú 500-percentné clá pre krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom. Znamená to, že tá vojna pokračuje. My sme sa ocitli v jej víre,“ povedala ministerka.