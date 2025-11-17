Memoriálny šachový turnaj Dragana Jošića sa konal 15. novembra v Báči. Zúčastnili sa ho aj členovia Šachového klubu Kulpín.
Turnaj hralo až 54 hráčov a hralo sa 9 kôl s tempom hry 10 min. a 5 sekúnd na ťah. Najlepšie umiestneným šachistom ŠK Kulpín bol Petar Radosavljev, ktorý obsadil 8. miesto a získal 6 bodov a zaznamenal víťazstvá aj nad známymi menami v oblasti šachu.
Kulpínčan Gabriel Melich taktiež výbornou hrou obsadil 23. miesto s 5 bodmi a získal odmenu za najúspešnejšieho juniora turnaja. Dalibor Kreko, ďalší člen kulpínskeho šachového klubu, získal 4 body a skončil na 33. mieste, kým Radoslav Kolarski s 3,5 bodu obsadil 41. miesto.
Na spomenutom šachovom turnaji v Báči sa medzi šachistami z Kulpína predstavil aj mladý talent Aleksa Radosavljev, ktorý získal 3 body, umiestnil sa na 44. mieste a stal sa držiteľom bronzovej medaily v kategórii juniorov.
Kulpínski šachisti ešte raz potvrdili, kde je ich miesto v šachu a ukázali, že Kulpínčania môžu byť hrdí na ich výsledky.