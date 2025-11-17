1328 – uhorský kráľ Karol I. Róbert udelil Kremnici mestské výsady podľa vzoru Kutnej Hory a zároveň jej pridelil privilégiá na prevádzkovanie mincovne, ktorá je najstaršou dodnes fungujúcou mincovňou v Európe.
1855 – škótsky cestovateľ a misionár David Livingstone objavil Viktóriine vodopády v Afrike.
1864 – narodil sa zakladateľ srbského poľnohospodárskeho družstva Mihailo Avramović. Prvé družstvo založil v roku 1894 vo Vranove neďaleko rodného Smedereva. Vypracoval prvý srbský zákon o družstvách a založil noviny Zemljoradnička zadruga, ktoré redigoval 20 rokov.
1865 – francúzsky chemik Louis Pasteur objavil princíp zníženia počtu mikróbov vo výrobkoch podliehajúcich zmenám pôsobením tepla. Pasterizácia sa stala základom rozvoja potravinárskej chémie.
1869 – otvorený bol Suezský prieplav medzi Stredozemným a Červeným morom.
1873 – spojením miest Budín, Pešť a Óbuda vzniklo mesto Budapešť.
1882 – zomrel srbský filológ Đura Daničić (krstným menom Đorđe J. Popović), spolupracovník Vuka Karadžića v boji za reformu srbského pravopisu a jazyka. Po škole v rodnom Novom Sade, štúdiách v Bratislave, Pešti a Viedni pracoval ako knihovník v Národnej knižnici v Belehrade.
1913 – Panamským prieplavom prešli prvé lode.
1918 – srbská armáda oslobodila Zrenjanin (Becskerek). V rokoch 1935 až 1946 sa mesto volalo Petrovgrad podľa osloboditeľa, kráľa Petra I. Karađorđevića.
1989 – pri nešťastí v jame Morava pri Aleksinci zahynulo 90 baníkov.
1989 – na Václavskom námestí v Prahe sa konala študentská demonštrácia, bol to začiatok Nežnej revolúcie. Proti pokojnému sprievodu mestom na Národnej triede brutálne zasiahli komunistické bezpečnostné sily. Asi 500 ľudí utrpelo zranenia.