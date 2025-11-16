1806 – narodil sa v Brezne evanjelický kňaz, básnik, pedagóg, publicista a národný buditeľ Karol Kuzmány, spoluzakladateľ Matice slovenskej a prvý podpredseda tejto inštitúcie.
1848 – v Ríme, v ktorom vtedy vládol pápež Pius IX., vypuklo povstanie a vznikla Rímska republika podľa vzoru republikánskeho Francúzska.
1905 – v Starej Pazove sa narodil Janko Čmelík, juhoslovanský partizán a národný hrdina Juhoslávie.
1914 – začala sa bitka pri Kolubare, najväčšia, akú srbská armáda bojovala v prvej svetovej vojne.
1918 – po rozpade rakúsko-uhorskej monarchie v 1. svetovej vojne bolo Maďarsko vyhlásené za nezávislú republiku.
1922 – narodil sa portugalský spisovateľ José Saramago, nositeľ Nobelovej ceny za literatúru z roku 1998.
1933 – medzi Sovietskym zväzom a Spojenými štátmi americkými boli nadviazané diplomatické styky.
1940 – nemecké okupačné sily úplne izolovali geto vo Varšave od zvyšku mesta postavením múru. Generálny guvernér Poľska Hans Frank zriadil geto vo Varšave v októbri 1940. Nemci doň nahnali asi 440 000 Židov z Varšavy a iných poľských miest, ako aj z Nemecka. Desaťtisíce Židov tam zomreli od hladu a chorôb a viac ako 310 000 bolo poslaných do táborov smrti.
1946 – v Belehrade sa narodil známy filmový a televízny režisér a scenárista Slobodan Šijan. Medzi jeho najznámejšie diela patria filmy Ko to tamo peva (1980), Maratonci trče počasni krug (1982) a Davitelj protiv davitelja (1984).
1965 – Sovietsky zväz vypustil sondu Venera 3 k Venuši. Išlo o prvú sondu, ktorá dosiahla povrch inej planéty.
1989 – v Bratislave sa uskutočnila demonštrácia asi 250 študentov, ktorí žiadali školské reformy, zrušenie Socialistického zväzu mládeže (SZM), možnosť slobodného cestovania a demokratizáciu spoločnosti.