Ministerka baníctva a energetiky vo vláde Srbska Dubravka Đedovićová-Handanovićová vyhlásila, že USA v noci poslali Srbsku mimoriadne nepriaznivú správu – že spoločnosť NIS nedostala ani jeden dodatočný deň na pokračovanie svojej činnosti a že v odpovedi na žiadosť spoločnosti jednoznačne požadujú úplnú zmenu vlastníctva ruských akcionárov.
Ministerka vo svojom mimoriadnom vystúpení vo vláde Srbska zdôraznila, že USA síce udelili povolenie na rokovania o vlastníctve NIS-u, ktoré platí do 13. februára, no nie aj povolenie na to, aby NIS a rafinéria pokračovali v prevádzke.
Na žiadosť právnikov spoločnosti NIS, ktorí zaslali americkej vláde ponuku na uzavretie dohody o zmene riadenia v NIS-e, americká administratíva prvýkrát jasne a jednoznačne uviedla – a aj písomne potvrdila – že požaduje úplnú zmenu vlastníctva ruských akcionárov, teda že žiada odchod ruského kapitálu zo spoločnosti NIS, spresnila ministerka.
Ministerka pripomenula, že zajtra o 11. hodine bude zasadať mimoriadne zasadnutie vlády Srbska, na ktorom sa zúčastní aj prezident republiky Aleksandar Vučić, pričom zdôraznila, že vedenie Srbska nedovolí, aby bola krajina ohrozená.