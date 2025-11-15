Karavánou rodičovstva – Rodina v srdci v stredu 12. novembra v Sečnji oficiálne odštartovala aj štvrtý cyklus tejto národnej iniciatívy. Vo štvrtok 13. a v piatok 14. novembra hostiteľmi karavany boli dve sriemske obce – Inđija a Stará Pazova, čo potvrdzuje úsilie Ministerstva pre starostlivosť o rodinu a demografiu zabezpečiť, aby sa podpora pre rodiny dostala rovnomerne do každého prostredia v Srbsku.
V Starej Pazove úradujúci námestník rezortnej ministerky Radoš Pejović zdôraznil, že ministerstvo je usmernené na to, aby rodinám v teréne poskytovalo konkrétnu podporu, lepšiu informovanosť a prístup k opatreniam, ktoré štát realizuje v oblasti rodičovstva, vzdelávania a starostlivosti o deti. V rámci karavány rodičovstva v aule staropazovskej divadelnej sály konali sa preteky bábätiek, tzv. puziijada a školička pre tehotné ženy, mamy a oteckov.
V mene hostiteľskej obce sa prihovorila Nataša Erorová, predsedníčka ZO Stará Pazova a pripomenula, že obec sa stará o svojich najmladších obyvateľoch cez rozličné opatrenia a s týmto cieľom bola roku 2019 utvorená aj Rada pre populačnú politiku.