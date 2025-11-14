Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva informuje, že začalo s prípravou Návrhu zákona o prípravkoch na ochranu rastlín, s cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia, popri súčasnom zachovaní konkurencieschopnosti domácej poľnohospodárskej produkcie.
Ako uvádzajú v oznámení, zákonný rámec ustanovuje pravidlá pre výrobu, registráciu, uvádzanie do obehu, bezpečné používanie, manipuláciu a skladovanie prípravkov na ochranu rastlín, a to všetko v záujme produkcie bezpečných potravín a konkurencieschopnosti na trhu.
Kľúčové riešenia tohto zákona sa týkajú zlepšenia postupu registrácie a posilnenia efektívnosti kontroly prípravkov na ochranu rastlín. To znamená, že každý prípravok, ktorý sa nachádza na trhu v našej krajine, musí byť zaregistrovaný, respektíve musí byť vykonané posúdenie prípravkov na ochranu rastlín z viacerých hľadísk, aby sa získalo rozhodnutie, ktoré povoľuje ich uvedenie do obehu a aplikáciu.