Na Novosadskom veľtrhu dnes slávnostne otvorili 28. Medzinárodnú výstavu zlatníctva a hodinárstva Lesk.
Návštevníci majú jedinečnú príležitosť pozrieť si početné šperky a hodinky od popredných domácich i zahraničných vystavovateľov.
Okrem prehliadky luxusného tovaru je súčasťou podujatia aj bohatý sprievodný program. Záujemcovia si budú môcť rozšíriť svoje vedomosti a vypočuť si odborné prednášky, ktoré sa špecializujú na drahokamy a ich hodnotenie. Tieto prednášky sú naplánované na zajtra 15. novembra.
Výstava Lesk potrvá do 17. novembra a vstup na podujatie je bezplatný.