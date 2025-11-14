Predseda vlády Srbska Đuro Macut včera na stretnutí s riaditeľom Úradu pre informačné technológie a elektronickú verejnú správu Mihailom Jovanovićom hovoril o budúcom využití softvérového riešenia e-bolovanje – Poslodavac. Zdôraznil, že ide o systém, ktorý bude občanom od 1. januára výrazne uľahčovať uplatňovanie nároku na pracovnú neschopnosť.
Macut uviedol, že ide o novinku, ktorá je revolučná v procese uplatňovania nároku na zdravotnú dovolenku a bude predstavovať model, ktorý občanom umožní jednoduchšie využívať toto právo.
Vláda Srbska schválila návrh zákona o výmene údajov, dokumentov a informácií v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti pomocou softvérového riešenia e-bolovanje – Poslodavac.
Navrhovaný zákon ruší povinnosť zamestnancov nosiť zamestnávateľovi papierové potvrdenia a tlačivá o práceneschopnosti, keďže všetky údaje a dokumenty budú automaticky vymieňané elektronicky.
Zamestnávatelia budú v systéme priamo dostávať potvrdenia a správy o dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj výpočty náhrady mzdy a rozhodnutia lekárskych komisií, čím sa zabráni akémukoľvek meškaniu pri vyplácaní náhrady zamestnancom.