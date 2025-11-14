Predseda vlády Srbska Đuro Macut sa včera stretol s vedúcou Katedry pre výskum porovnávacích vzdelávacích systémov na Technickej univerzite v Zürichu (ETH) Ursulou Renoldovou.
Macut zhodnotil, že švajčiarska prax v oblasti duálneho vzdelávania je veľmi dobre rozvinutá a že táto skúsenosť je pre našu krajinu užitočná. Premiér dodal, že duálne vzdelávanie poskytuje komparatívnu výhodu pri prilákaní zahraničných investícií a posilnení domácej ekonomiky.
Zároveň vyjadril vďaku Švajčiarsku za doterajšiu pomoc a spoluprácu a zdôraznil, že Srbsko pracuje na prispôsobení modelu duálneho vzdelávania našim podmienkam. Podľa neho môže duálne vzdelávanie v Srbsku významne prispieť k zníženiu miery nezamestnanosti, zabráneniu odlivu kvalifikovaných pracovníkov, ako aj k príprave mladých ľudí na prácu v najlepších spoločnostiach v našej krajine.
Stretnutia sa zúčastnila aj riaditeľka Úradu pre duálne vzdelávanie a Národný kvalifikačný rámec Gabriela Grujićová a veľvyslankyňa Švajčiarskej konfederácie v Belehrade Anne Lugon-Moulin.
Zdroj: srbija.gov.rs