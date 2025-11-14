Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa v Paríži zúčastnil na večeri, ktorú na jeho počesť zorganizoval prezident Francúzskej republiky Emmanuel Macron.
Po trojhodinovom stretnutí vyhlásil, že s prezidentom Macronom hovorili o všetkých strategických veciach, ktoré nás očakávajú v nadchádzajúcom období.
„Hovorili sme o strategických veciach, o ekonomike, poľnohospodárstve a o tom, čo nás čaká v nadchádzajúcom období, ako aj o bilaterálnych vzťahoch a európskej ceste Srbska. Hovorili sme tiež o vojensko-technickej spolupráci, o geopolitike a všetkom, čo sa deje vo svete a v Európe. Verím, že v nasledujúcom roku môžeme urobiť veľmi veľa. Bojoval som za Srbsko, za zmetoráujmy našej krajiny, poukázal som na všetky problémy, ktorým čelíme,“ uviedol prezident.
Podľa jeho slov do 15. decembra bude podpísaná zmluva so spoločnosťou Alstom o výstavbe prvej linky metra.
„Verím, že vo Francúzsku budeme mať úprimného spojenca a priateľa aj v budúcnosti a ďakujem Emmanuelovi Macronovi za to,“ povedal prezident Vučić po stretnutí v Elyzejskom paláci.