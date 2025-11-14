565 – zomrel byzantský cisár Justinián I., známy ako Veľký, ktorý sa preslávil kodifikáciou rímskeho práva, veľkou stavebnou činnosťou a výbojmi.
1765 – narodil sa americký technik Robert Fulton, konštruktér prvej použiteľnej ponorky a parolode.
1831 – zomrel nemecký filozof Georg Wilhelmm Friedrich Hegel, predstaviteľ nemeckej klasickej filozofie.
1840 – narodil sa francúzsky impresionistický maliar Claude Monet, považovaný za otca impresionizmu.
1908 – Albert Einstein zverejnil v Berne svoju kvantovú teóriu svetla.
1814 – narodil sa Janko Šafárik. Narodil sa v slovenskej rodine Jána Šafárika, staršieho brata Pavla Jozefa Šafárika. Bol zakladateľom Belehradského múzea, profesorom Belehradského lýcea, podpredsedom Spoločnosti srbskej slovesnosti a predsedom Srbskej učenej spoločnosti.
1918 – Józef Pilsudski bol zvolený za prvého prezidenta nezávislého Poľska.
1918 – počas prvej svetovej vojny, srbská armáda oslobodila Baranju, ktorá bola vtedy považovaná za integrálnu súčasť Vojvodiny, a spolu so zvyškom Vojvodiny 25. novembra 1918 vyhlásila svoje pripojenie k Srbsku na Veľkom národnom zhromaždení v Novom Sade.
1919 – v Maďarsku sa ujali moci konzervatívne kruhy pod vedením admirála Miklósa Horthyho.
1948 – narodil sa anglický kráľ Charles.
1960 – v českej dedine Stéblová sa odohralo najväčšie železničné nešťastie v dejinách Československa. Pri zrážke dvoch osobných vlakov zahynulo 118 ľudí a 110 bolo zranených.
2006 – Zhromaždenie Južnej Afriky legalizovalo manželstvá homosexuálov, prvé na africkom kontinente.