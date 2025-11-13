Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska oznamuje odstávky elektriny v Starej Pazove na zajtra 14. novembra.
Elektrina nebude k dispozícii v dvoch časových úsekoch. Podrobný zoznam ulíc je zverejnený na webovej stránke Elektrodistribúcie Srbska.
V nasledujúcom týždni bude liter eurodieselu stáť 198 dinárov, zatiaľ čo cena benzínu bude 182 dinárov. Cena paliva je vyššia o dva dináre za liter v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.
Spoločnosť Elektrodistribúcia Srbska avizuje odstávky elektriny v Hajdušici na nedeľu 9. novembra. Od 10.00 do 13.00 hodiny bude celá dedina bez elektriny.
Verejný komunálny podnik Komunalac informuje občanov, že je prístup na pomocné futbalové ihrisko Futbalového klubu Mladosť Petrovec (v blízkosti zariadenia dedinského vodovodu) v Ulici vrbarovej dočasne zavretý. Dôvodom uzáveru sú práce na výmene
Ústav pre transfúziu krvi Vojvodiny informuje, že disponuje minimálnymi zásobami krvi skupín A, B a AB negatív. Zároveň oznamuje, že vo štvrtok 6. novembra sa v Silbaši uskutoční akcia dobrovoľného darcovstva krvi, a to od