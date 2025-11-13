V Zhromaždení Vojvodiny sa dnes uskutočnilo riadne pracovné stretnutie predsedu pokrajinského parlamentu Bálinta Juhásza a predsedníčky Pokrajinskej vlády Maje Gojkovićovej, na ktorom hovorili o návrhu pokrajinského rozpočtu na rok 2026, ako aj o pokračovaní koordinácie aktivít kľúčového významu pre ďalší rozvoj pokrajiny.
Juhász a Gojkovićová hovorili o investíciách v oblastiach školstva, zdravotníctva a kultúrnych inštitúcií, ako aj o usporiadaní nadchádzajúceho Regionálneho obchodného fóra, ktoré AP Vojvodina už tradične organizuje v spolupráci so Zhromaždením európskych regiónov (AER), ktorého je dlhoročným členom.
Počas rozhovorov sa preberali aj otázky zlepšenia spolupráce pokrajinských inštitúcií a efektívnejšieho uskutočňovania spoločných iniciatív s cieľom ďalšieho lokálneho a regionálneho rozvoja.