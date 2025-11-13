V organizácii Rotary clubu Stará Pazova včera večer v tamojšej divadelnej sále bolo zahrané humanitárne predstavenie. Už po tretíkrát v spolupráci s Kreatívnym centrom Artelje v Inđiji tentoraz si obecenstvo pozrelo predstavenie Projekat Opstanak, na motívy diela Mirjany Bobićovej-Mojsilovićovej Imitacija života v úprave a réžii Teodory Marčetićovej.
„Už tradične organizujeme humanitárne predstavenie v novembri a každoročne vyčleňujeme financie na zdravotníctvo. Tohto roku urobíme malú zmenu a financie budú určené na kultúru a vzdelávanie v spolupráci s našimi učiteľmi a profesormi. Z ich iniciatívy urobíme projekt ambientného vyučovania, ktorý bude aj turistickou atrakciou. Naši spoluobčania vždy uznávajú naše iniciatívy za dobré a pozitívne veci, ktoré chceme pre Pazovu urobiť. Plánujeme urobiť slnečné hodiny, ktoré budú ideálnym miestom o učení hodnôt každého okamihu v čase, v ktorom žijeme a kde žiaci budú môcť vidieť, ako sa kedysi počítal čas,“ povedala Tamara Valoková-Radulovićová, predsedníčka Rotary clubu Stará Pazova.
Humanitárne predstavenie bolo prvým krokom k realizácii tohto zakresleného projektu členov Rotary clubu Stará Pazova.