Od 14. do 16. novembra 2025 sa v Divadle Janka Čemana v Pivnici uskutoční 9. ročník miniseminára Poď sa vypísať, ktorý už roky patrí medzi významnejšie vzdelávacie podujatia pre mladých Slovákov vo Vojvodine v oblasti tvorivého písania, divadla a prejavu. Tohto roku sa miniseminára zúčastní 25 účastníkov.
Počas troch dní si účastníci budú rozvíjať tvorivosť, prácu s textom, javiskový prejav aj umelecké myslenie pod vedením profesionálov zo Slovenska. Tento rok budú prebiehať tri dielne: tvorivé písanie s Katarínou Mišíkovou-Hitzingerovou, detské divadlo a javiskový pohyb s Jánom Marcinekom a divadlo poézie – veta v obraze s Renatou Jurčovou.
Dielne sú určené pre rôzne vekové kategórie, od 8 rokov až po starších tínedžerov. Poď sa vypísať je zároveň prvou časťou celkového umeleckého vzdelávacieho procesu, ktorý vyvrcholí literárnou súťažou Píšeš? Píšem! a záverečným veľkým seminárom. Mnohí jeho absolventi v minulosti úspešne pokračovali na umelecké školy a pôsobia v oblasti literatúry, divadla či réžie.
Podujatie sa koná s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.