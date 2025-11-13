Podpredseda Pokrajinskej vlády a pokrajinský tajomník Róbert Ótott odovzdal včera zmluvy z dvoch súťaží Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, zameraných na zlepšenie bezpečnosti objektov základných a stredných škôl na území AP Vojvodina.
Ide o súťaže na obstarávanie zariadenia na zlepšenie bezpečnosti a na vykonávanie prác na objektoch škôl na zvýšenie bezpečnosti. Celková hodnota obidvoch súťaží je 50 miliónov dinárov a týmto spôsobom podporili 28 základných a 13 stredných škôl.
Prostriedky budú použité na nákup hasiacich prístrojov, detektorov kovov, systémov video-dohľadu, inštaláciu hydrantových sietí, bezpečnostných dverí, plotov a iných prvkov, ktoré prispievajú k väčšej ochrane a bezpečnosti žiakov a zamestnancov.
Dve školy s vyučovacím jazykom slovenským tiež získali prostriedky – ZŠ Jozefa Marčoka-Dragutina v Hložanoch a Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci. Hložianska škola prostriedky využije na nákup vybavenia na video-dohľad, zatiaľ čo petrovské gymnázium zabezpečí rámový detektor kovov.