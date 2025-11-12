Predseda vlády Đuro Macut dnes na otvorení konferencie Euronews Adria Summit v Belehrade vyhlásil, že plnoprávne členstvo v Európskej únii a uchovanie štátnych a národných záujmov je jasným štátnym cieľom.
Premiér zdôraznil, že to predovšetkým znamená boj za zachovanie Kosova a Metóchie v Srbsku, čo si vyžaduje hľadanie spojencov po celom svete.
V tomto zmysle, ako uviedol premiér, Srbsko nemôže ustúpiť od tradičných priateľstiev so štátmi nesúceho sa bloku, ktoré sú na vzostupe a s ktorými existuje množstvo možností na rozšírenie spolupráce.
„Našou úlohou je umožniť našej ekonomike prístup na nové trhy, a preto je mojím cieľom ako premiéra venovať sa ďalšiemu zlepšovaniu vzťahov so štátmi, s ktorými pestujeme tradičné priateľstvo,“ povedal Macut a zdôraznil obrovský potenciál našej krajiny v IT sektore, vo vysokých technológiách, zbrojárskom priemysle a ďalších významných odvetviach hospodárstva.