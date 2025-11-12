Tohtoročná 26. prehliadka výtvarných ochotníkov Vojvodiny je v Dome kultúry v Novom Bečeji otvorená do 9. decembra. Slávnostné otvorenie prehliadky a udelenie cien najúspešnejším výtvarným dejateľom bolo v nedeľu 9. novembra v organizácii Zväzu umeleckej tvorby ochotníkov Vojvodiny a Domu kultúry Obce Nový Bečej, za podpory Pokrajinského sekretariátu pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami. Na prehliadke je vystavených 163 prác výtvarných dejateľov zo 64 miest Vojvodiny.
Podľa rozhodnutia trojčlennej poroty, ktorá pracovala v zložení: Mile Ignjatović, historik umenia, Danijel Babić, akademický maliar, a Jelena Tišmová, akademická grafička, prvú cenu získal sochár Rudolf Rudi Cetinić, člen Združenia výtvarných umelcov Stará Pazova (ZVUSP). Druhé miesto so svojou prácou takisto obsadil sochár z Obce Stará Pazova Dragan Đorđević zo Združenia Podunavlje. Sochár Dragomir Aleksić zo ZVUSP získal špeciálnu cenu, zatiaľ čo ďakovné listy udelili Zorici Opavskej zo ZVUSP a Marici Kalaba z Umeleckého združenia Nová Pazova.
Obec Stará Pazova na prehliadke má 14 výtvarných dejateľov, zo všetkých troch výtvarných združení.