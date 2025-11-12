1614 – spor medzi Brandenburskom a Falcko-Neuburskom o nástupníctvo vo vojvodstvách Jülich a Kleve sa skončil uzavretím tzv. xantéskej zmluvy.
1803 – svoju činnosť začala Slovenská katedra na Evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorá sa často nazýva aj Katedra reči a literatúry česko-slovenskej. Jej profesorom bol Juraj Palkovič
1842 – narodil sa v Liptovskom Mikuláši básnik Peter Dobroslav Bella, autor hymnickej piesne Aká si mi krásna.
1869 – ostrihomský arcibiskup Ján Šimor schválil cirkevným povolením stanovy Spolku sv. Vojtecha.
1912 – anarchisti v španielskom Madride zavraždili španielskeho premiéra José Canalejasa y Mendéza.
1918 – Habsburgovci boli zbavení moci a vo Viedni bola vyhlásená republika, ktorej poslanci dali názov Nemecké Rakúsko. Chceli sa totiž spojiť s nemeckou ríšou.
1990 – v Tokiu sa konala slávnostná intronizácia nového japonského cisára Akihita.
2011 – taliansky premiér Silvio Berlusconi podal demisiu po tom, ako dolná komora talianskeho parlamentu schválila ekonomické reformy, požadované európskymi partnermi.
2007 – Slovensko sa stalo predsedníckou krajinou Rady Európy (RE). Polročné predsedníctvo vo Výbore ministrov, ktorý je výkonným orgánom RE, prebralo od Srbska.
2013 – Európsky súd pre ľudské práva odsúdil Turecko za bombardovanie dvoch kurdských dedín v roku 1994, pri ktorom zahynulo 33 ľudí, a nariadil mu zaplatiť odškodné.