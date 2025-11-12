Naši predstavitelia v EuroLeague v uplynulom kole dosiahli polovičný úspech. Po sérii siedmych triumfoch v rade Crvena zvezda prehrala na pôde Dubaja, zatiaľ čo Partizan po štyroch prehrách v elitnej súťaži konečne prerušil negatívnu sériu triumfom nad Monacom.
Najprv v utorok vystúpila Crvena zvezda, ktorá bola proti klubu z exotickej krajiny favoritom, ale pre zranenia niekoľkých dôležitých hráčov bolo jasné, že cesta k triumfu nebude jednoduchá. Dubaj si už po prvej štvrtine vypracoval osembodový náskok a v pokračovaní zápasu viac-menej neustále kontroloval hru a tým aj výsledok. V druhej štvrtine sa Crvena zvezda dokázala úplne vrátiť do zápasu a na chvíľu sa dokonca dostala do vedenia, no na veľkú prestávku aj tak odchádzal s náskokom Dubaj.
V tretej časti mali domáci aj +11, pri konci sa znovu Crvena zvezda vrátila a do poslednej štvrtiny vošla s reálnou šancou na zvrátenie výsledku a triumf. Práve posledná časť bola asi najslabšou v hre nášho predstaviteľa.
Dubaj rýchlo získal výraznejší náskok, po ktorom už Belehradčania viac nemali energie ani času na nový obrat, a tak sa stretnutie skončilo možno aj priveľkým rozdielom – 102 : 86 v prospech domácich.
Pre prehru Crvena zvezda klesla na tabuľke, ale je stále na vysokom treťom mieste s bilanciou 7 triumfov a 3 prehry. Dubaj si pripísal štvrtý triumf v EuroLeague a na konte má aj šesť prehier.
Čo potom povedať o zápase Partizan – Monaco? Zdalo sa, že v polovici poslednej štvrtiny čierno-bieli rutinovane porazia súpera, dokonca, že deklasujú minuloročného finalistu EuroLeague. Zápas bol divný. Na začiatku viedol Partizan 15 : 4, ale na oddych po prvej štvrtine s náskokom šlo Monaco a viedlo 20 : 19. V druhej potom už nebolo toľko výkyvov, Partizan sa konsolidoval a na polčase viedol. V tretej štvrtine zahral ešte lepšie, potvrdzuje to aj fakt, že Belehradčania tú časť uzavreli výsledkom 28 : 17, potom dobre vstúpili aj do poslednej časti a ujali sa vedenia 74 : 54 na asi sedem minút pred koncom. V tom momente sa udialo niečo celkom neočakávané a neprípustné. Za zhruba 5 minút Monaco dosiahlo najprv sériu 20 : 0, výsledok vyrovnalo a potom sa aj ujalo vedenia 76 : 74.
Potom sa nejako predsa Pokuševskému pod košom podarilo výsledok zas vyrovnať, neskoršie mal Partizan dva voľné hody, ktoré využil Fernando a aj loptu pre chybu Monaca.
Dvadsať sekúnd pred koncom Partizan nevyužil svoj útok a Monako malo nadostač času aspoň vyrovnať a zabezpečiť si predĺženie, ale to mu nevyšlo a Partizan vyhral 78 : 76. Proste je neuveriteľné, ako si Belehradčania dovolili premrhať taký náskok a ako sa na profesionálnej a takej vysokej úrovni dovolili pokles.
Tento týždeň sa v EuroLeague budú hrať aj ďalšie zápasy, čiže nové kolo. Už vo štvrtok Crvena zvezda doma uvíta práve Monaco, kým Partizan o deň neskoršie za súpera za chotárom má Lyon ASVEL, celok, ktorý je na predposlednom mieste s dvomi triumfami a siedmymi prehrami.
Partizan proti Monacu dosiahol štvrtý triumf, ale je stále na relatívne nízkom 16. mieste. Predsa, pre víťazstvo má znovu len o jeden úspech menej ako celky, ktoré sú v play-off či play-in zóne.
Prvé večné derby v tejto sezóne EuroLeague je na programe 12. decembra a hostiteľom toho stretnutia bude Partizan. Dovtedy obidva belehradské tímy zohrajú ešte niekoľko zápasov, tak v rámci elitnej súťaže, ale aj v rámci regionálnej basketbalovej ABA ligy.