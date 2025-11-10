Tohtoročný 23. ročník festivalu spevákov slovenských ľudových piesní Rozospievaný Sriem sa uskutoční v nedeľu 16. novembra v staropazovskej divadelnej sále. Organizátorom festivalu je Miestny odbor Stará Pazova Matice slovenskej v Srbsku v spolupráci s miestnym SKUS hrdinu Janka Čmelíka.
O tom, že prípravy na tohtoročný festival sú v záverečnej fáze, sa mohli presvedčiť i včera členovia Festivalového výboru, ktoré sa konalo v miestnostiach spolku.
Členov tohto telesa, spevákov a hudobníkov, ktorí mali zároveň aj generálnu skúšku s orchestrom, privítali Željko Čapeľa, predseda Festivalového výboru, a Zdenko Uheli, predseda Organizačného výboru. Na zasadnutí bol aj Miroslav Pap st., tajomník FV Rozospievaného Sriemu, a odznela tam aj kratšia súvaha vlaňajšieho festivalu, ktorý bol v Starej Pazove a ktorý sa tu uskutoční i v roku 2026.
V súťažnej časti festivalu sa zúčastní 15 spevákov: 8 spevákov v mladšej a 7 spevákov v staršej vekovej skupine, a to zo šiestich prostredí: z Boľoviec, Erdevíka, Lugu, Dobanoviec, zo Starej Pazovy, ako aj z chorvátskeho Iloku. Predstavitelia z uvedených sriemskych prostredí sa zúčastnili aj zasadnutia FV, na ktorom je schválené aj rozhodnutie o vymenovaní porôt.
Odborná porota bude pracovať v zložení: Juraj Súdi, Jaroslava Vršková-Opavská a Vladimir Žolnaj st., porotu obecenstva budú tvoriť predstavitelia dedín, z ktorých vystupujú speváci, a porotu pre kroj Ružena Červenská a Martina Kišová.