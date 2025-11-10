Komisia pre implementáciu Rozhodnutia o postavení pamätníka obetiam zrútenia prístrešku na novosadskej železničnej stanici 1. novembra 2024 vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie ideového riešenia pamätníka. Oznámenie o vyhlásení súťaže bolo zverejnené na Portáli verejného obstarávania a na webovej stránke Mestskej správy pre stavebný pozemok a investície mesta Nový Sad.
Súťaž zahŕňa vypracovanie štúdie ideového riešenia trojrozmerného, teda priestorového sochársko-architektonického pamätníka. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v súlade s programovou úlohou a ostatnými prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť súťažnej dokumentácie.
Lehota na predloženie súťažných návrhov je 90 dní odo dňa vyhlásenia súťaže. Rozhodnutie o výsledkoch súťaže bude zverejnené na Portáli verejného obstarávania a na webovej stránke Mestskej správy pre stavebný pozemok a investície mesta Nový Sad.