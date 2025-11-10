Združenie petrovských výtvarných umelcov v sobotu 8. novembra usporiadalo Výtvarný tábor pre mladých a dospelých otvoreného typu. Ide o prvý tábor takého druhu, teda dvere ZPVU, v miestnostiach Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, boli otvorené pre všetkých záujemcov, aj pre tých, čo majú skúsenosť s maľovaním, ako aj pre začiatočníkov.
Materiál potrebný na tvorenie bol zabezpečený, téma na tvorenie bola voľná, ako aj vstup na toto tvorivé podujatie.
Ako potvrdila predsedníčka Združenia petrovských výtvarných umelcov Ivana Struhárová, Výtvarný tábor pre mladých (od 13 rokov a starších) a pre dospelých otvoreného typu usporiadali prvýkrát. Záujem bol pozoruhodný, takže sa tohto tábora zúčastnilo zo 30 účastníkov z Báčskopetrovskej obce, ako aj ďalších prostredí.
Účastníkom tohto tábora, ktorý trval od 16. do 21. hodiny, pomáhali už skúsení maliari – členovia ZPVU, ktorí im asistovali a radili pri tvorení. Účastníci tábora maľovali s olejovými alebo akrylovými farbami. Obsah tábora ich zaujal a práca sa im darila.
Projekt tábora finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami.