S cieľom zachovať a zlepšiť objekty verejného účelu vyhlásilo Mesto Nový Sad prostredníctvom Mestskej správy pre stavebné pozemky a investície verejné obstarávanie na prehliadku stavebnej konštrukcie a vypracovanie elaborátov o stave konštrukcie 10 škôl a dvoch zdravotných stredísk na území Nového Sadu.
Podľa špecifikácie budú prehliadky zahŕňať konštrukčné prvky, stav inštalácií, vybavenia a zariadení, ako aj odporúčania pre prípadné sanačné opatrenia. Ide o postup, ktorý predstavuje predpoklad na ďalšie infraštruktúrne investície a modernizáciu objektov verejného účelu, uvádza sa v oznámení.
Skontrolované budú budovy základných škôl: Josipa Slavenského, Jovana Popovića, Józsefa Attilu, Branka Radičevića, Vasu Stajića, Mihajla Pupina vo Veterniku a Lazu Kostića v Kovilji. Prehliadka bude vykonaná aj na obidvoch objektoch Strednej školy Svetozara Miletića, Poľnohospodárskej školy s internátom vo Futogu a Zdravotníckej školy 7. apríla.
Okrem vzdelávacích inštitúcií budú skontrolované aj Zdravotné stredisko Zmaja Ognjena Vuka a ambulancia v Begeči.